Curaçao krijgt covid-app

Curaçao krijgt binnenkort een speciale corona-app, waarmee aangetoond kan worden of een persoon ‘good to go’ is. Dit houdt in dat je of gevaccineerd of recent getest bent. Dat maakte communicatiedirecteur Maharo Isenia vandaag bekend op de persconferentie. Met de app kun je inchecken voor bijvoorbeeld toegang tot een locatie of evenement. Ook zullen er de komende tijd pilot evenementen worden georganiseerd.

Daarbij gaat het om dansevenementen, maar ook een comedy show. Zowel gevaccineerde als ongevaccineerde mensen worden daarbij gemonitord en vooraf en na afloop van het evenement getest.