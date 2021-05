Zita Jesus-Leito: “Ik ben niet verantwoordelijk”

Minister Zita Jesus-Leito zegt niet verantwoordelijk te zijn voor het natte wegdek in Mahaai. Dat meldt de Amigoe. Het gladde wegdek is al lang een probleem en veroorzaakt ongelukken. De buurtvereniging van Mahaai is bezorgd om het probleem. Via een petitie hoopten zij op hulp van minister Jesus-Leito. Inmiddels heeft die een inspectieteam het probleem laten onderzoeken. Het natte wegdek komt door grondwater dat uit een kelder naar buiten wordt gepompt. De minister zegt te weten dat de bewoner al jaren water afvoert en daarvoor beboet is. Volgens haar moet er oplossingsgericht nagedacht worden. Wie dat precies moet doen en hoe dat moet gebeuren laat ze niet weten.