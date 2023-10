Curaçao degradeert in Nations League

Curaçao is er vrijdag niet in geslaagd de derde groepswedstrijd van de Nations League te winnen. De ploeg van interim-bondscoach Dean Gorré ging met 1-2 onderuit tegen Panama. Met als gevolg een degradatie van het elftal. Curaçao speelt in het volgende kampioenschap een klasse lager, in de Liga B. Dat is voor het eerst in de geschiedenis. Afgelopen vrijdag creëerde Curaçao net als in eerdere duels met Trinidad & Tobago en Martinique veel kansen, maar brak een gebrek aan scorend vermogen de ploeg op. Daardoor staat Curaçao nog altijd puntloos onderaan in groep A van de Nations League van de CONCACAF. Woensdag speelt Curaçao een thuiswedstrijd tegen Trinidad & Tobago.