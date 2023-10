Joran van der Sloot sluit deal met Amerikaanse OM

Groot nieuws over de strafzaak tegen Joran van der Sloot in de Verenigde Staten. In ruil voor een lagere straf zal Joran alles wat hij weet over de vermissing van Natalee Holloway vertellen en ook bekennen dat hij haar nabestaanden heeft afgeperst. Woensdag zal de rechter zich buigen over de deal. Het zou een belangrijke ontknoping kunnen betekenen in deze wereldberoemde strafzaak. Joran was een van de laatste mensen die met de Amerikaanse is gezien op 30 mei 2005, de dag dat ze verdween tijdens een reis met haar middelbare schoolklas op Aruba. Een rechter verklaarde haar in 2012 wettelijk dood. Haar lichaam is nooit gevonden.

Voordat Joran enige tijd in de Verenigde Staten uitzit, wordt van hem verwacht dat hij eerst terugkeert naar Peru om daar de rest van zijn straf uit te zitten. Joran is veroordeeld tot 28 jaar cel voor de moord op Stephany Flores. Begin dit jaar is hij veroordeeld voor nog eens achttien jaar extra celstraf wegens drugssmokkel. In Peru kan een veroordeelde misdadiger maximaal 35 jaar in de gevangenis blijven.