Belastingopbrengst vakantieverhuur gestegen door extra inzet

De versterking bij de belastingdienst werpt vruchten af. Sinds 1 juli richten twee personen zich specifiek op het innen van belasting in de toeristische sector. Het gaat om personen die via platforms als Airbnb en Booking.com vakantiehuizen verhuren. Na drie maanden blijkt dat deze opbrengst sneller stijgt dan de ontwikkeling van de totale belastingopbrengst van Curaçao. Het gaat om zo’n 20 procent. In de eerste helft van dit jaar was er nog sprake van een gelijke tred. Hoewel deze cijfers nog pril zijn, noemt het ministerie deze ontwikkeling hoopgevend.

