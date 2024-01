Curaçao en Suriname tekenen dinsdag ‘letter of intent’

De regeringen van Curaçao en Suriname tekenen dinsdag een letter of intent tussen beide landen. Doel van de ondertekening is om concrete afspraken vast te leggen die de handel tussen beide landen moet stimuleren. De twee landen hebben vandaag hierover onderhandeld. Beide regeringen zien veel voordelen in een toename van contacten tussen het bedrijfsleven in beide landen

Curaçao en Suriname hebben lange tije tijd geen akkoorden hierover gehad. Eind vorig jaar werd er weer contact gelegd bij de ondertekeningen van een MOU voor vluchten van Suriname Airways op Curaçao, sindsdien is er verder gesproken. De ondertekening vindt dinsdag plaats in Fort Amsterdam.