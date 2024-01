Gerstenbluth: Curaçao heeft geen behoefte aan super-specialisten

Curaçao heeft geen behoefte aan super-specialisten in de medische wereld. Het eiland heeft vooral behoefte aan generalisten. Dat zegt dr. Izzy Gerstenbluth in een gesprek met Caribisch Netwerk. Hij hoopt dat veel Curaçaose studenten na het behalen van hun diploma in het buitenland terugkeren naar hun geboorteland. Volgens hem kunnen ze op het eiland een goed salaris krijgen.

“Vroeger hadden we één algemeen chirurg die deed ook vaatchirurgie en kinderchirurgie omdat het niet anders kon. Nu heb je een kinderchirurg nodig maar die kan dan alleen zijn specialisme. Dus heb je nog een specialist nodig voor andere aandoeningen. We kunnen dat niet betalen. Voor kleine landen moet je generalisten nodig. Geen super-specialisten”, aldus Gerstenbluth tegen Caribisch Netwerk.