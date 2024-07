Curacao gastheer van conferentie vrije zones

Curaçao is in november het epicentrum van wereldwijde handel en samenwerking. Tussen 13 en 15 november vindt een prestigieuze conferentie voor vrije zones op het eiland plaats. Het evenement kan rekenen op honderden bezoekers uit meer dan 30 landen. De conferentie wordt georganiseerd door de ‘Association of Free Zones of the Americas’ en Curinde. Tijdens de conferentie komen de nieuwste trends en beste praktijken in de sector aan bod. Ook het internationale geopolitieke landschap, nieuwe kansen om investeringen aan te trekken en de impact van innovatie en technologie in de sector zullen de revue passeren.

Over AZFA en CURINDE

AZFA is een non-profitorganisatie die zich toelegt op het promoten en verdedigen van wetgeving voor vrijhandelszones in heel Ibero-Amerika door middel van integratie, onderzoek en samenwerking met zowel de publieke als de private sector. AZFA vertegenwoordigt filialen in 21 landen op twee continenten en is de belangrijkste regionale organisatie voor vrijhandelszones, met meer dan 800 vrijhandelszones en 11.000 bedrijven.

Op lokaal niveau beheert Curinde twee economische zones en drie industrieparken, waarmee het een cruciale rol speelt in het economische landschap van het eiland. Curinde is sind 2016 lid van AZFA.

www.azfacuracao2024.com