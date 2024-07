Hoop voor ter dood veroordeelde Curaçaose huurmoordenaar

De zaak van Curaçaoënaar Shardyone Semerel moet opnieuw worden bekeken door het Marokkaanse gerechtshof. De verdachte kreeg samen met Edwin Martínez de doodstraf voor een vergismoord in november 2017. De twee hadden het gemunt op een rivaal van Ridouan Taghi, maar vermoordden in plaats daarvan de zoon van een hoge rechter. Volgens de Hoge Raad heeft het hof bij de veroordeling niet genoeg gekeken naar de eventuele rol en houding van de twee. Zij zijn de enigen die medewerking hebben verleend. Ze hebben bekend de moord te hebben gepleegd en zouden ook andere namen hebben genoemd. Als de straf wordt omgezet naar levenslang, dan kunnen ze die misschien in Nederland uitzitten.

Hoewel de doodstraf nog wel wordt opgelegd in Marokko, is de straf daar sinds 1993 niet meer uitgevoerd.