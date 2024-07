Achteruit rollende pick-up rijdt peuter aan

Droevig nieuws. Een peuter van 2 jaar werd gisteren geraakt door een pick-up die in de tuin geparkeerd stond. Een ander kind speelde in het voertuig en haalde vermoedelijk de auto van de handrem. Daardoor rolde de pick-up achteruit. Het slachtoffer stond op dat moment achter het voertuig. Het incident vond plaats in de Kaya Trèktòr in de wijk Seru Grandi. Voordat de ambulance arriveerde waren de ouders al met het gewonde kind onderweg naar het CMC. Op de route nam de ambulance het over. Het ambulancepersoneel kon het minderjarige slachtoffer stabiliseren en bracht het kind naar het CMC. De politie heeft de zaak in onderzoek.

Beeld: Extra