Geld afpakken van criminelen verdient hogere prioriteit

Misdaad loont niet. Dat is een signaal dat duidelijk moet worden afgegeven aan criminelen. Daarom adviseert de Raad voor de Rechtshandhaving dat het afpakken van illegaal verdiend geld een hogere prioriteit moet krijgen bij justitie. De Raad heeft hier onlangs een onderzoek naar gedaan. In dit onderzoek is nagegaan hoe het afpakbeleid wettelijk geregeld is. Ook is gekeken naar de uitvoer van deze maatregel, welke procedures gevolgd moeten worden en op welke wijze de aansturing hiervan verloopt. Hoewel er geen algemeen strategisch beleid is voor het afpakken van ‘fout geld’, doen alle betrokken organisaties hun best om dit zo goed mogelijk uit te voeren. Bovendien wordt er gewerkt aan een oplossing voor het personeelstekort bij het OM, de politie en de Landsrecherche. In de tussen tijd kunnen ze rekenen op bijstand van het RST.

De drijfveer voor criminelen is geld verdienen en daarom vindt de Raad van de Rechtshandhaving het belangrijk om dat aan te pakken.