Curaçao gestegen op Fifa ranglijst

Het Curaçaos elftal staat op de 86e plaats op de FIFA ranglijst. Dat is een plek hoger dan in juni. Gisteren werd de nieuwe ranking gepubliceerd. Aruba staat op de 194e positie. Curaçao begon dit jaar met een plaatsing op nummer 91. De successen van het team onder leiding van bondscoach Dick Advocaat blijven niet onopgemerkt. De volgende publicatie van de FIFA ranglijst is in september. Momenteel staan Argentinië, Frankrijk, Spanje, Engeland en Brazilië in de top 5. Nederland staat op de zevende plek.