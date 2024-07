Luchthaven Hato zet extra mankracht in vanwege wereldwijde computerstoring

De luchthaven is voorbereid op eventuele vertragingen van airlines. Door de wereldwijde computerstoring zijn veel vluchten getroffen. Op de website van de luchthaven is te zien dat de KLM-vluchten later aan zullen komen. De andere maatschappijen hebben nog geen wijzigingen in hun vluchtschema’s doorgegeven. Passagiers kunnen echter langere rijen dan normaal verwachten. Hoewel de Curaçaose luchthaven geen grote problemen voorziet, wordt er toch extra personeel ingezet om voorbereid te zijn. Dat zegt luchthavenwoordvoerder Fayna Haseth. Volgens internationale media heeft de computerstoring te maken met problemen bij het cyberbeveiligingsbedrijf CrowdStrike.

De meest up to date informatie over aankomsttijden is te vinden op de website: Flights – Curaçao International Airport (curacao-airport.com)