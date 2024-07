Koninkrijksteam grijpt naast finale Haarlemse honkbalweek

Het Koninkrijksteam heeft zich niet weten te plaatsen voor de finale van de Haarlemse Honkbalweek. Gisteren gaf de ploeg zich in de halve finale na tien innings gewonnen tegen de Verenigde Staten met 2-1. Vorige week vrijdag won het team in de groepsfase nog met 6-1 van de Amerikanen. De halve finale verliep lastiger, maar met een 1-0 voorsprong ging Oranje de negende inning in. De VS maakte echter gelijk en kon in de tiende inning door een flinke blunder van tweedehonkman Dwayne Kemp het uiteindelijk winnende punt maken. Oranje komt nog wel één keer in actie. Het Koninkrijksteam speelt vandaag tegen Taiwan om de derde plek. Ook de finale tussen de Verenigde Staten en Japan is vandaag.