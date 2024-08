Curaçao houdt situatie in Venezuela in de gaten

Minister-president Pisas heeft onlangs een bijeenkomst gehad met een ’taskforce’ van overheidsdeskundigen. Het doel van deze bijeenkomst was om een overzicht te krijgen van de huidige situatie in Venezuela na de presidentsverkiezingen van 28 juli. In het land heerst een gespannen situatie met verschillende protesten. Vanwege de mogelijke impact die de huidige situatie in Venezuela op Curaçao kan hebben, is ervoor gekozen om de situatie nauwlettend te monitoren. Dat laat de premier via zijn ministerie weten. Op die manier kan ons land anticiperen op eventuele ontwikkelingen en actie ondernemen als het nodig is, aldus Pisas.