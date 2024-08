MAN-PIN: Gezondheidszorg is in gevaar door slecht beleid van minister Silvania

De politieke partij MAN-PIN is van mening dat de gezondheidszorg in gevaar is door het slechte beleid van minister van Gezondheid, Milieu en Natuur Javier Silvania. Dat meldt de partij in een officiële verklaring. Al jaren smeekt het Curaçao Medical Center om hulp van de regering. Maar Silvania doet steeds alsof het enige openbare ziekenhuis niet belangrijk is, zo staat te lezen in de verklaring. Het CMC verkeert volgens de partij in een benarde financiële situatie. Daarnaast zijn er lange wachttijden in de zorg.

MAN-PIN zegt het gebrek aan oplossingen te betreuren. De behoefte aan zorg in de samenleving neemt toe, en als er niets verandert is het CMC binnen drie jaar niet meer in staat zijn om alle patiënten te behandelen die hulp nodig hebben, zo stelt de partij.