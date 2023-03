Curaçao in Nederlands initiatief voor klimaatverandering

Curaçao en de andere Nederlands-Caribische eilanden zijn aangesloten bij het IPDC. Dat is een Nederlandse initiatief voor de bestrijding van klimaatverandering. Gisteren werd het samenwerkingsverband officieel gelanceerd. De samenwerking tussen landen, kennisinstellingen en financiële instanties is gefocust op water en klimaatverandering. Doel van het samenwerkingsverband is dat landen zich beter gaan aanpassen aan het veranderende klimaat. In maart volgend jaar wordt de eerste IPDC-conferentie georganiseerd. Hier wordt gekeken of de aangesloten landen op schema liggen voor wat betreft klimaatadaptatie.

