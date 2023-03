Caribische studenten krijgen voor aankomst in Nederland een BSN

Caribische studenten krijgen al voor aankomst in Nederland een Burgerservicenummer. Dat is het voornemen van de Nederlandse ministerraad. Om dit mogelijk te maken moet het ‘Besluit basisregistratie personen’ worden gewijzigd. Daardoor krijgen Caribische studenten bij aanvraag van studiefinanciering via DUO direct een BSN. Dat maakt het voor hen makkelijker om online allerlei zaken te regelen en komen ze niet onnodig in de knel. Het besluit moet nog voor advies aan de Raad van State worden voorgelegd.

De wijziging geldt voor alle Caribische studenten die recht hebben op studiefinanciering en in Nederland gaan studeren, maar er nog niet wonen. Een belangrijke voorwaarde is dat zij de Nederlandse nationaliteit hebben of daaraan gelijkgesteld. Caribische mbo-studenten die nog geen 18 jaar zijn krijgen ook vóór aankomst in Nederland het BSN. Ook na dit besluit zijn Caribische studenten verplicht om zich na aankomst in Nederland in te schrijven in de Basisregistratie Personen van de gemeente waar ze gaan wonen.