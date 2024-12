Curaçao is binnen het Caribisch gebied de bestemming met de grootste groei in online zoekvolume van het afgelopen jaar, namelijk 30 procent. Dat schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag op basis van een data-analyse door Amadeus. Dat is een van de grootste reserveringssystemen voor vliegtickets wereldwijd. Curaçao staat op de eerste plaats, Aruba op de tweede plaats met 24 procent en Puerto Rico neemt met 22 procent de derde positie in. Over Curaçao schrijft Amadeus dat het wint aan populariteit onder toeristen en profiteert van de sterke ontwikkeling van de verbinding met Zuid-Amerika. Het eiland wordt een zeer positieve bestemming voor Zuid-Amerikaanse reizigers, aldus Amadeus. Onder meer uit Argentinië.

Dat het eiland een flinke stijging doormaakt in het online zoekvolume betekent niet dat het ook de meest gezochte bestemming is in het Caribisch gebied. Dat is de Dominicaanse Republiek.