Minister Cooper en Aqualectra moderniseren straatverlichting

In samenwerking met Aqualectra voert minister Charles Cooper van Verkeer, Vervoer en Stedelijke Planning een groot project uit om de straatverlichting op Curaçao te moderniseren. Dit project zal in fasen in verschillende wijken worden uitgevoerd. Het doel is om de energie-efficiëntie te verhogen, de veiligheid in de wijken te verbeteren en de infrastructuur te vernieuwen. Het gaat om de installatie van slimme verlichting. Dat betekent dat het energieverbruik minder wordt en het onderhoud makkelijker. In totaal worden 11.840 slimme lampen geïnstalleerd binnen een periode van drie maanden.

Het project draagt volgens het ministerie van VVRP bij aan een duurzamer Curaçao en biedt betere verlichting voor de gemeenschap. Minister Cooper benadrukt het belang van samenwerking met de gemeenschap: “Dit project is een mijlpaal in onze inspanningen om de veiligheid en duurzaamheid op Curaçao te verbeteren. Wij vragen de bewoners om geduld en begrip tijdens de uitvoeringsfase.”