Investeringsklimaat Curaçao vindt weg omhoog; Aruba wederom het meest aantrekkelijk

Voor het vierde jaar op rij heeft Aruba het meest aantrekkelijke investeringsklimaat van de Caribische regio. Het investeringsklimaat van Aruba verbeterde verder ten opzichte van 2023. Sint Maarten eindigt op de tweede plaats dankzij een sterke verbetering van het investeringsklimaat. De hoge scores van beide landen zijn te danken aan hun sterk groeiende economieën. Curaçao stijgt van de zevende naar de vijfde plaats. Dat meldt het Economisch Bureau Amsterdam vandaag, dat sinds 2021 jaarlijks de Caribbean Investment Climate Index presenteert. Deze index brengt van zeventien Caribische landen de aantrekkelijkheid van het investeringsklimaat in kaart en vergelijkt deze onderling. In 2021 en 2022 stond Curaçao op de vierde plaats, maar door een verslechtering van het investeringsklimaat zakte Curaçao in 2023 naar de zevende plaats.

De recente positieve economische ontwikkelingen hebben echter bijgedragen aan een herstel van het investeringsklimaat, waardoor Curaçao in 2024 op de vijfde plaats staat. Desondanks blijven de hoge overheidsschuld, de lage arbeidsparticipatie en de krimp van de bevolking uitdagingen vormen voor de verdere ontwikkeling van het investeringsklimaat op de lange termijn, zo meldt het Economisch Bureau Amsterdam.