Regering van Curaçao keurt verhoging van minimumloon goed per 1 januari 2025

De Raad van Ministers heeft vandaag ingestemd met het voorstel voor een verhoging van het minimumuurloon, dat per 1 januari 2025 in werking treedt. Volgens de minister van Financien is de verhoging van het minimumloon een belangrijke stap in de strijd voor sociale rechtvaardigheid en economische stabiliteit. Het besluit wordt nu met spoed doorgestuurd naar de afdelingen Juridische en Wetgevende Zaken en de Sociaal-Economische Raad voor advies. De goedkeuring van dit voorstel betekent een verhoging van het minimumuurloon van 11,28 gulden naar 11,72 gulden, wat neerkomt op een stijging van 3,9%. Deze verhoging geldt voor de periode van 1 januari 2025 tot en met 31 december 2025.

Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn Javier Silvania, benadrukte het belang van deze maatregel: “Met deze maatregelen luisteren we naar de behoeften van degenen met de laagste inkomens in onze samenleving. Wij hebben de verantwoordelijkheid om een sociaal vangnet te creëren en een menswaardig inkomen voor iedereen te waarborgen.” Minister Silvania sprak zijn dank uit aan het ministerie van Economische Ontwikkeling voor hun inspanningen bij het realiseren van deze belangrijke stap voor het volk van Curaçao. Hij bedankte in het bijzonder Jason Fullinck, kabinetschef, en andere kabinetsmedewerkers van KEM die hard hebben gewerkt aan dit dossier.