Curaçao kreeg in afgelopen 10 jaar 57.000 visumaanvragen

Curaçao kreeg in de afgelopen 10 jaar ongeveer 57 duizend visumaanvragen. Zo schrijf het Antilliaans Dagblad. In de afgelopen 5 jaar is het aantal aanvragen per jaar wel afgenomen. Daarvoor moesten alle Colombianen in het bezit zijn van een visumbewijs. Na 2015 is deze verplichting komen te vervallen. Over het geheel genomen werden er in heel Caribisch Nederland 180 duizend aanvragen ingediend in de afgelopen 10 jaar. Ongeveer 140 duizend aanvragen zijn uiteindelijk ook toegekend.

Tagged as aanvraag colombianen visum