Curaçao maakt zich op voor Series del Caribe 2024

Curaçao doet opnieuw mee aan de Series del Caribe. Het regionaal honkbaltoernooi is een krachtmeting tussen de kampioenen van het Caribisch gebied. De volgende editie is van 2 tot 9 februari in Miami. De Curaçaose selectie ligt nog niet vast. Daarvoor organiseert honkbalbond Febeko in december een lokaal toernooi. De beste spelers van deze competitie worden opgeroepen voor de Series del Caribe. Daarnaast grijpt toeristenbureau CTB het regionale toernooi aan om Curaçao te promoten in de VS. Het kampioenschap trekt jaarlijks een grote schare fans. In totaal doen zeven landen mee aan de competitie, namelijk Mexico, Puerto Rico, Dominicaanse Republiek, Venezuela, Panama, Nicaragua en natuurlijk Curaçao.