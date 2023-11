Extra beveiligingsmaatregelen na brand recreatiegebied Marie Pampoen

Het CTB en het ministerie komen met extra beveiligingsmaatregelen voor het recreatiegebied Marie Pampoen. Gisteren hebben onbekenden enkele palapa’s in brand gestoken. Volgens ooggetuigen zou de brand zijn uitgebroken nadat drie jongeren opeens weg renden. De minister van Economische Ontwikkeling roept mensen op zich te melden bij de politie als ze meer weten over de brandstichting. Ruisandro Cijntje is vooral teleurgesteld. Hij vindt het jammer dat onze eigen mensen het verpesten voor anderen. In juli werd de derde fase van Marie Pampoen in gebruik genomen. Het recreatiegebied bestaat uit negen palapa’s, een speeltuin, openlucht gym, skatepark en een beachvolleyveld. Beeld: Extra