‘Curaçao had nooit achter Guaidó moeten gaan staan’

Curaçao had nooit positie moeten kiezen voor de Venezolaanse oppositieleider Guaidó. Dat zegt Anthony Hollander, de partijvoorzitter van Movemento Progressievo, vandaag op Paradise FM. Volgens Hollander was de situatie voor Curaçao veel te gevoelig om een kant te kiezen. Voor Nederland zou het een minder groot probleem zijn, omdat zij veel verder van Venezuela af staan. De slechte relatie met Curaçao is ontstaan door onze eigen stijve uitspraken volgens Hollander. De MP-kandidaat erkent dat het regime van Maduro dictatoriaal is, maar toch denkt hij dat de banden zo snel mogelijk weer aangehaald moeten worden. Dit om bijvoorbeeld de steeds hogere kosten voor groenten en fruit naar beneden de kunnen krijgen.

Luister hier het gesprek met Anthony Hollander over de situatie met Venezuela bij Maarten Schakel terug: