“Curaçao onder druk gezet om akkoord te gaan met COHO”

Staatssecretaris Knops van Koninkrijksrelaties heeft Curaçao onder druk hebben gezet om akkoord te gaan met het wetsontwerp voor de vorming van het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling. Dat zei minister van Financiën Javier Silvania in het radioprogramma NieuwsBV van de VARA. Vorige maand liet Knops weten in een persbericht dat Aruba, Curaçao en Sint Maarten hebben ingestemd met het wetsvoorstel, maar volgens Silvania was er sprake van dwang. Als Curaçao niet had getekend, kon het eiland geen noodleningen krijgen. Het interview met NieuwsBV is hier te bekijken.