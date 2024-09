Curacao registreert opnieuw groei in het aantal toeristen

Het aantal toeristen dat naar ons eiland komt, blijft stijgen. De Curaçao Tourist Board laat vandaag weten dat in augustus ruim 9000 toeristen meer naar Curacao kwamen dan in dezelfde maand vorig jaar. In totaal zijn er afgelopen maand ruim 58.000 verblijfstoeristen verwelkomd. Dat kwam onder meer dankzij het Curaçao North Sea Jazz Festival, dat toeristen trok uit Aruba, Suriname, Colombia, Brazilië, de Verenigde Staten en Nederland. Volgens het CTB hebben de eerste acht maanden van 2024 indrukwekkende resultaten laten zien, met ruim 464.000 verblijfstoeristen. Dat betekent een groei van 24% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

De meeste toeristen komen nog steeds uit Nederland. In augustus werden bijna 21.000 Nederlandse bezoekers geregistreerd, wat een stijging van 22% betekent in vergelijking met de ruim 17.000 verblijfstoeristen in augustus 2023. De meeste Nederlandse bezoekers kozen voor niet-resort accommodaties (52%), terwijl de overige 48% in een resort verbleef. De Nederlanders verbleven gemiddeld 11,7 nachten in augustus op ons eiland.