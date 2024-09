MKP: Statenleden zouden geen betaalde bijbanen mogen hebben

De politieke partij MKP wil betaalde bijbanen voor Statenleden afschaffen. De partij heeft hierover een brief gestuurd aan voorzitter van het parlement, Charetti Francisca-America. De partij zou graag zien dat er een wet wordt aangenomen die volksvertegenwoordigers verbiedt om een betaalde bijbaan te hebben. Dat is volgens Movementu Kòrsou Promé namelijk niet te combineren met het belangrijke werk van Statenlid. Parlementariërs moeten namens de bevolking de regering controleren. Dat vereist volledige betrokkenheid, aldus de partij.

Movementu Kòrsou Promé is opgericht door oud-minister René Rosalia, de partij is momenteel niet in de Staten vertegenwoordigt. De partij heeft een serie voorstellen gepresenteerd om het functioneren van de politiek en het bestuur van het eiland te verbeteren. De Amigoe schrijft over dit plan om bijbanen voor politici te verbieden.