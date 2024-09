‘Enige basisschol op Saba biedt geen goed onderwijs’

De enige basisschool op Saba, de Sacred Heart School, voldoet op geen enkel punt aan de eisen die aan goed onderwijs worden gesteld. Voor de Nederlandse staatssecretaris voor Onderwijs, Mariëlle Paul, is dat reden om de school onder regie te stellen van het ministerie vanwege wanbeheer. Dat meldt het Antilliaans Dagblad vandaag. Uit een onderzoek dat vorig jaar is gestart, komt naar voren dat er geen sprake is van deugdelijk beleid door het bestuur van de school. Als gevolg daarvan is de onderwijskwaliteit slecht en er is geen sprake van correct financieel beheer.

Staatssecretaris Paul laat aan de krant weten dat zij zich beraad op vervolgstappen. Hierbij staat het belang van de leerlingen bij haar op de eerste plaats. “Zij hebben recht op goed onderwijs en een ononderbroken ontwikkeling. Het feit dat dit de enige basisschool is op Saba maakt deze situatie extra zorgelijk. De leerlingen verdienen op de kortst mogelijke termijn kwalitatief goed onderwijs”, alus staassecretaris Paul.