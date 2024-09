Kabinet-Schoof wil bestaanszekerheid Caribisch Nederland verbeteren

Het Nederlandse kabinet wil de bestaanszekerheid en de voorzieningen in Caribisch Nederland verbeteren. Dat moet samen worden gedaan met Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dat staat in het regeerprogramma dat vandaag door het kabinet-Schoof is gepresenteerd. Dit betekent dat alle verbeteringen die worden voorgesteld voor Europees-Nederland in principe van

toepassing zijn voor Caribisch Nederland, tenzij er redenen zijn om dat niet te doen. In het regeerprogramma, wat een uitwerking is van het hoofdlijnenakkoord dat de vier Nederlandse coalitiepartijen eerder dit jaar haden getekend, wordt Caribisch Nederland 25 x genoemd, Curacao niet een keer.

De regering laat weten illegale migratie en mensensmokkel tegen te willen gaan, zowel aan de Nederlandse binnengrenzen, de buitengrenzen als in Caribisch Nederland.