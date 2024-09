Zr.Ms. Holland en de Kustwacht onderscheppen drugstransport met ruim 1200 kilo coke

Het Nederlandse marineschip Zr.Ms. Holland heeft gisteren een drugstransport onderschept op de Caribische Zee. In totaal is er ruim 1.200 kilo cocaïne en 132 kilogram marihuana in beslag genomen. Nadat een go-fast door de Kustwacht Caribisch Gebied werd ontdekt, is een snelle onderscheppingsboot er naar toe gedirigeerd. Na waarschuwingssignalen en waarschuwingsschoten is de go fast met gerichte schoten tot stoppen gedwongen. De bemanning had toen al alle drugspakketten overboord gegooid. Deze zijn door de bemanning van Zr.Ms. Holland uit zee gevist en de verdachte smokkelaars zijn aangehouden.

Het gaat om vier Venezolanen en een Colombiaan. Samen met de drugs zijn die aan het Korps Politie Caribisch Nederland in Bonaire overgedragen. De drugs is inmiddels vernietigd. Het stationsschip Zr.Ms. Holland werkt bij antidrugs-operaties afwisselend samen met de Amerikaanse Kustwacht en Kustwacht Caribisch Gebied. Dit is de tweede grote vangst binnen een week tijd voor Zr.Ms. Holland.