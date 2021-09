Curaçao toch akkoord met COHO

Na flinke consternatie is Curaçao zojuist alsnog akkoord gegaan met de rijkswet voor de COHO. Zonder enig voorbehoud. Dat is vandaag in de Rijksministerraad in Nederland bekrachtigd. Gisteren zei minister Silvania op de Nederlandse radio dat Curaçao het niet eens is met de afspraken rond de COHO, maar onder druk was gezet door Nederland. Uitspraken waardoor staatssecretaris Knops ‘onaangenaam verrast’ was. De Rijksministerraad werd daarop opgeschort en een akkoord leek voorlopig van de baan. Na spoedberaad van het Curaçaose kabinet liet premier Pisas alsnog aan Knops weten akkoord te zijn. Uit de besluitenlijst van de vergadering blijkt dat er nog gewacht wordt op een spoedadvies van de Raad van State voor wat betreft de begrotingstoezicht. De landen hebben namelijk met elkaar afgesproken dat het begrotingstoezicht wordt verruimd. Het COHO-akkoord is een voorwaarde voor toekomstige financiële steun uit Nederland.