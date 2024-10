Curaçao uitgeroepen tot beste cruiseschiphaven van het jaar

Curaçao is door de Caribbean Shipping Association uitgeroepen tot de beste cruiseschiphaven van het jaar, waarbij de Curaçao Ports Authority een prestigieuze award heeft ontvangen. Dat is vandaag bekend gemaakt. De prijs is uitgereikt na een analyse van verschillende havens door een technisch team van de Caribische organisatie, dat de havens beoordeelde op basis van investeringen en verbetering van operaties en efficiëntie. Het uiteindelijke doel van Curaçao is om jaarlijks minstens één miljoen cruisepassagiers op ons eiland te verwelkomen.

Volgens CPA is het succes van Curaçao mede te danken aan de inzet van de lokale cruisegemeenschap. Voor 2024 verwacht CPA meer dan 300 cruiseschepen te ontvangen, wat neerkomt op zo’n 825.000 cruisepassagiers, een stijging van meer dan 15% ten opzichte van 2023. Om de groei van de cruisemarkt te blijven stimuleren, heeft CPA in 2017 een tweede mega pier gebouwd met een investering van 40 miljoen dollar. Momenteel wordt fase 2 van het Rif Seaportproject voorbereid, wat de ontwikkeling van een nieuwe cruiseterminal omvat.