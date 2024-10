Bonaire heropent strand Sorobon ondanks aanwezigheid krokodil

De autoriteiten op Bonaire hebben maandag besloten het populaire strand Sorobon weer open te stellen voor publiek. Het strand was sinds vorige week gesloten nadat er een krokodil was gesignaleerd in de wateren rond het eiland. Volgens gezaghebber John Soliano gaat het om een zoutwaterkrokodil, die zich bevindt in het mangrovegebied bij Sorobon. Mensen mogen wel naar het strand, maar het advies is om het water niet in te gaan. Soliano legde vandaag tijdens een persconferentie uit dat het reptiel over het algemeen schuw is en zich niet op mensen richt.

Het dier eet normaal gesproken kleine dieren zoals hagedissen, vissen en vogels. Niemand mag het mangrovegebied betreden of de krokodil benaderen. Wie de zee in wil gaan, doet dat op eigen verantwoordelijkheid. Natuurorganisatie Stinapa volgt het dier met drones en er worden voorbereidingen getroffen om het te vangen. Als het dier gevangen is, wordt het naar ‘een geschikte locatie’ gebracht, zo werd tijdens de persconferentie bekendgemaakt. De krokodil is waarschijnlijk vanaf het 50 kilometer verder gelegen Venezuela aan komen zwemmen.