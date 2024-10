Selikor: Malpais ontvangt 32.000.000 kilo afval in maand september

In de maand september is er een enorm grote hoeveelheid afval naar stortplaats Malpais gebracht. Dat laat Selikor vandaag weten. Na de aankondiging van het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur dat gratis afval kon worden gestort op Malpais, heeft de stortplaats in september 32.000.000 kilo afval ontvangen. Dit is een stijging van meer dan 200% vergeleken met september 2023. Voor de maanden september en oktober geldt een pilotproject voor het gratis storten van afval op zowel Malpais als het overslagstation Koraal Specht.

Selikor NV herinnert de bevolking eraan dat gebruikers zich moeten kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs en het voertuig moet een geldige keuringskaart hebben. Bij het overslagstation Koraal Specht mag maximaal 2m³ afval per voertuig worden gestort, en dit afval moet goed verpakt zijn in zakken of dozen. Voor het gebruik van alle andere diensten moeten gebruikers naar de stortplaats Malpais gaan om hun afval weg te gooien.