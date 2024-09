Curaçao verlengt ‘hitterooster’ voor scholen

Vanwege de aanhoudende hitte gaan de scholen op Curaçao ook deze week eerder dicht. De afgelopen twee weken hadden de onderwijsinstellingen al een aangepast rooster. Na overleg met onder meer de Meteorologische Dienst en diverse schoolbesturen heeft de minister van Onderwijs dit weekend besloten het tropenrooster te verlengen tot en met vrijdag 4 oktober, de laatste schooldag voor de tussenvakantie. Minister Van Heydoorn wil daarmee de gezondheid en veiligheid van leerlingen en personeel waarborgen.

Dat betekent dat alle scholen voor basis en speciaal onderwijs ook deze week om 12:00 uur sluiten in plaats van half twee. Voor het voortgezet onderwijs zal een verkort rooster gelden. Op veel scholen op het eiland zijn er geen of te weinig airco’s, waardoor het in de loop van de ochtend erg warm wordt in klaslokalen vanwege de aanhoudende hitte. Hoewel de Meteo heeft gemeld dat de windkracht in de komende dagen zal toenemen, wat een afname van de gevoelstemperatuur tot gevolg heeft, en het mogelijk gaat regenen, wil de minister geen risico’s lopen.