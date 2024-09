Lokale voedselproducenten eisen een gesprek met de regering. De coöperaties die actief zijn op het gebied van landbouw, veeteelt en visserij vinden dat de overheid eerder gemaakte afspraken niet nakomt. In een brief aan minister-president Gilmar ‘Pik’ Pisas en minister van Gezondheid, Natuur en Milieu Javier Silvania stellen ze dat er snel een vervolg gesprek moet komen over de hervorming van de sector van de voedselproductie op het eiland. Dat zou in de komende dagen moeten plaatsvinden

Eerder dit jaar in april en juni hebben de organisaties al gesproken met de regering over een integraal beleidsplan met betrekking tot de ontwikkeling van de sector. Dat plan is ingeleverd, maar nadien hebben de organisaties niets meer vernomen van de regering, aldus woordvoerder van de coöperaties Ludson Lucas.