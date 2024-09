Huisartsenpost staat nog steeds achter resultaten tevredenheidsonderzoek

De ruzie tussen de Huisartsenvereniging en de Huisartsenpost, beter bekend als HAP, heeft dit weekend een nieuw hoofdstuk gekregen. De HAP heeft in een persbericht laten weten dat ze nog steeds achter de resultaten staan van een tevredenheidsonderzoek dat voor hen heel positief is uitgevallen. De Huisartsenvereniging van Curaçao noemde de enquête vorige week nog ‘misleidend’ en onbetrouwbaar’ omdat een groot aantal leden van de vereniging niet zou zijn ondervraagd.

Daarop heeft HAP de enquêteresultaten dit weekend officieel gepresenteerd. Na een controle is gebleken dat alle artsen telefonisch zijn benaderd, zo stelt het management. Volgens de Huisartsenpost is er sprake van frustratie bij de huisartsenvereniging omdat ze al meer dan twintig jaar een post proberen te openen, zonder daarin te slagen. HAP spreekt over ‘wanhopige acties’ van de huisartsenvereniging.