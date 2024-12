Curaçao verwelkomt bijna 60.000 verblijfstoeristen in november 2024

Het Curaçaose toerismebureau heeft vandaag laten weten dat het aantal verblijfstoeristen in de afgelopen maand flink is gestegen. In vergelijking met november 2023 is er sprake van een sterke stijging van 15% met 7.587 extra bezoekers. Hiermee kwam het totale aantal verblijfstoeristen in november 2024 op bijna 60.000 uit. Deze groei werd voornamelijk gedreven door Curaçao’s belangrijkste markt, Nederland, gevolgd door de Verenigde Staten en Canada. Vrijdagen en zaterdagen waren de drukste dagen voor aankomsten per vliegtuig en droegen aanzienlijk bij aan het totaal aantal bezoekers deze maand, zo laat het toerismbureau weten.

Top 3 Herkomstmarkten:

-Nederland: Curaçao verwelkomde 20.993 bezoekers uit Nederland in november 2024, een stijging van 15% vergeleken met 18.327 in november 2023.

-Verenigde Staten: De VS blijft een belangrijke markt voor Curaçao, met een stijging van 31% in het aantal aankomsten. In november 2024 reisden 14.660 Amerikaanse bezoekers naar het eiland, vergeleken met 11.208 in dezelfde maand vorig jaar.

-Canada: Het aantal Canadese aankomsten liet een lichte daling zien, met een totaal van 3.881 bezoekers in november 2024, een afname van 2% ten opzichte van 3.953 in november 2023. Canada blijft echter de derde herkomstmarkt in absolute aantallen, met iets meer bezoekers dan Colombia (3.562) en Brazilië (3.193).