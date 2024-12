Rechter behandelt moord op adjudant KMar op 20 december

Adjundant van de Koninklijke Marchechaussee, Toon Brood, werd dit jaar in de nacht van 31 mei neergeschoten bij een brute overval in zijn woning op de Reigerweg op Curaçao. De strafzaak tegen vier verdachten die zijn opgepakt begint op 20 december om half tien ’s ochtends uur in de rechtbank. In de loop van juni werden de verdachten opgepakt, die op dat moment 19, 22, 25 en 26 jaar oud waren. Amon Fraay, de vierde persoon die is aangehouden op 17 juni, werd opgepakt in zijn cel. Hij zat daar op verdenking van het doodschieten van een 25-jarige man op 23 september vorig jaar.

Adjudant Brood werd in zijn huis doodgeschoten toen drie mannen het huis binnendrongen. De moord had veel impact op het eiland en vooral bij de collega’s van Brood.