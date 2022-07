Curaçao volgens onderzoek ideaal voor digital nomads

Curaçao staat op nummer één van een lijst van 50 tropische eilanden waar digital nomads het beste kunnen verblijven. Dat blijkt uit onderzoek van het Amerikaanse softwarebedrijf Zenefits. Digital nomads werken online en kunnen hun ‘kantoor’ in elke omgeving inrichten. Volgens het onderzoek is het voor deze vaak jonge digitale nomaden belangrijk hoe het staat met internetsnelheid, accommodatiekosten en activiteiten na het werk. Volgens het onderzoek is Curaçao het meest voordelig om te verblijven en is de internetsnelheid bovengemiddeld. Ook het klimaat en de natuur worden genoemd als redenen waarom Curaçao op nummer één staat. Op nummer twee staat het Thaise eiland Koh Phangan en op drie het Braziliaanse Fernando de Noronha.