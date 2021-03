Curaçao weer in lockdown 

Voor de komende twee weken geldt er weer een lockdown in Curaçao, de maatregelen gaan in vanaf woensdag 24 maart. Iedereen moet binnen blijven om zo min mogelijk contact te hebben met anderen, met name vanwege de snelle verspreiding van de Britse covid-variant. Het uitgangspunt wordt weer: blijf thuis. De avondklok blijft hetzelfde, tussen half 5 ‘s ochtends en 9 uur ‘s avonds kun je vitale boodschappen doen. Ook de plachi di dia keert weer terug, op zondag mag niemand op de weg. Restaurants en truki pans mogen alleen open voor delivery.

Plachi di dia nummerbord dagen:

Ma / Do: A, D, F, G, H, K, BF, Z, WA, SpKen

Di / Vr: B, J, L, N, R, U, MF

Wo / Za: S, T, V, X, Y

Er gelden uitzonderingen voor plachi di dia, zoals het ophalen en wegbrengen van kinderen naar school of de kinderopvang. Dit kan tussen 4.30 uur en 8.00 uur en 12.00 uur en 14.00 uur ’s middags. Om mantelzorg uit te voeren mag je tussen 4.30 uur en 8.00 uur ’s ochtends de weg op en ’s avonds tussen 16.30 uur en 20.00 uur .Er mag niet meer naar zee worden gegaan. De maatregelen gelden ook voor toeristen. De Fifa voetbalwedstrijd aanstaande vrijdag tegen St Vincent en de Grenadines kan wel doorgaan, maar zonder publiek.