Politie op zoek naar dierenmishandelaar

De politie is op zoek naar een man die bij de Noordkust een hond had vastgebonden en vervolgens in de zee heeft gegooid. Dit bleek uit een video die afgelopen weekend rondging op sociale media. De politie vindt het een afschuwelijke actie die zonder twijfel niet zonder gevolgen zal zijn. Samen met het OM is er een onderzoek gestart. Dierenmishandeling is tegen de wet en kan leiden tot een gevangenisstraf. De politie hoopt dat de dader zich zal melden om verantwoordelijkheden te nemen voor zijn daden. Iedereen die informatie over de zaak heeft kan contact opnemen via het nummer 917 of anoniem via 108.