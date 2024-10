Curaçao wil witwassen van geld beter aan kunnen pakken

Het Curaçaose parlement heeft met algemene stemmen haar goedkeuring gegeven aan de nieuwe wetging over witwassen van geld. Het gaat om twee nieuwe vormen die vanaf nu ook kunnen worden vervolgd: ‘professioneel witwassen’ en ‘eenvoudig witwassen’. Dat laatste verwijst naar het simpele feit van het in bezit hebben van geld of een opbrengst uit illegale activiteiten. Professioneel witwassen gaat over personen of bedrijven die hele contructies opzetten om zwart geld schoon te maken. Curaçao wilde beide activiteiten beter aan kunnen pakken.

Wat voorheen werd vervolgd, was op basis van bestaande wetten gericht op intentioneel witwassen (‘opzetwitwassen’) en het verrichten van witwassen met normale intentie, wat ‘schuldwitwassen’ en ‘gewoontewitwassen’ wordt genoemd. Minister van Justitie, Shalten Hato, heeft eerder uitleg gegeven in de Staten over de nieuwe wetgeving.