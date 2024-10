Aruba heeft nu ook een ombudsman

Aruba heeft sinds deze week ook een ombudsman. In het parlement is advocaat Jurima Bryson gisteren ingezworen als de eerste ombudsman voor Aruba. Burgers kunnen vanaf nu bij haar terecht als ze klachten hebben over het handelen van de overheid. Aruba is het laatste land in het Koninkrijk dat nu ook een dergelijk instituut heeft. Het traject hiervoor is begonnen in 1997. Pas in 2017 was er voldoende steun voor de wetgeving om de installatie mogelijk te maken. Het land werkt nu ook aan de installatie van een kinderombudsman.

“Bryson is een goede advocaat die de wet kent en een krachtig persoon is. Ze heeft empathie en een groot hart. Ik wens haar veel geduld, wijsheid en vooral succes”, zei demissionair premier Evelyn Wever-Croes (MEP). Ze noemt het een historische dag voor Aruba, zo staat vandaag te lezen in het Antilliaans Dagblad. De ombudsman is bedoeld voor de bevolking. Burgers kunnen bij de ombudsman aankloppen als ze van mening zijn dat ze oneerlijk of niet gelijkwaardig worden behandeld.