Nieuw record: In 2024 bezochten van al meer dan half miljoen toeristen Curaçao

Het Curaçaose toerismebureau, CTB, had begin dit jaar als doelstelling gesteld om tegen het einde van 2024 670.000 verblijfstoeristen af te tikken. Dat streven lijkt makkelijk te kunnen worden gehaald; vorige maand is namelijk al de grens van een half miljoen verblijfstoeristen overschreden. Zo werd vandaag bekend gemaakt. In 2023 werd een half miljoen bezoekers pas in november bereikt. Volgens het toerismebureau heeft ons eiland daarmee opnieuw een record bereikt qua bezoekersaantallen.

Volgens het CTB, die gisteren haar 35-jarig bestaan vierde, blijven de vijf belangrijkste markten Nederland, de Verenigde Staten, Colombia, Brazilië en Canada ‘uitzonderlijk goed presteren’. Voor wat betreft de viering van het 35-jarig bestaan betreft, zegt CTB ’trots’ te zijn op de vele jaren dienstverlening aan het eiland. Het bureau kijkt er naar uit ” om nog meer te bereiken in samenwerking met onze publieke en private sectorpartners, internationale bondgenoten en de lokale gemeenschap”.