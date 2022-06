Curaçao wint in Honduras met 2-1

Curaçao heeft gisteravond in de Nations League Honduras knap met 2-1 verslagen. Daarmee neemt de ploeg revanche op de 1-0 nederlaag van afgelopen vrijdag. In de eerste helft schoot Leandro Bacuna Curaçao op voorsprong. Acht minuten voor tijd verdubbelde Anthony van den Hurk de marge. Diep in blessuretijd deed Honduras nog wat terug. In tegenstelling tot de eerste wedstrijd stonden de broers Bacuna gisteravond wél in de basis. Donderdag wacht de derde en laatste wedstrijd in deze interlandperiode, in en tegen Canada.