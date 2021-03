Curaçao wint van Cuba in tweede kwalificatiewedstrijd WK Qatar

Curaçao heeft ook de tweede groepswedstrijd van de WK-kwalificatie voor Qatar 2022 gewonnen. Cuba werd in Guatemala Stad met 1-2 verslagen. Leandro Bacuna en Charlison Benschop maakten de doelpunten. Curaçao was de veel betere ploeg. Met name in de slotfase kreeg het team nog enkele grote kansen, maar tot meer doelpunten leidde dat niet. Afgelopen week won Curaçao de eerste kwalificatiewedstrijd tegen Saint Vincent and the Grenadines. Op 5 juni speelt Curaçao de volgende wedstrijd. De ploeg van bondscoach Guus Hiddink gaat dan op bezoek bij de Britse Maagdeneilanden. Drie dagen later volgt een thuisduel met Guatamala.