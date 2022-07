Curaçaoenaar aangehouden in moordzaak Peter R. de Vries

De politie in Nederland heeft een 27-jarige Curaçaose man gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de moord op misdaadjournalist Peter R. de Vries. Dat heeft het Openbaar Ministerie vandaag gemeld. De politie en justitie vermoeden dat hij deel uitmaakt van een groep criminelen die tegen betaling geweldklussen uitvoert. Wat zijn rol precies was in de zaak is niet bekendgemaakt. De arrestatie van de man vond plaats in Helmond. Peter R. de Vries werd op 6 juli vorig jaar neergeschoten op straat in Amsterdam en overleed enkele dagen later. Er zitten al 5 mannen vast voor de moord. Een van hen werd onlangs op Curaçao gearresteerd.